/ БТА

Автомобил се вряза снощи в тълпа футболни фенове, които празнували победата на Мексико срещу Чехия в групите на Световното първенство в ресторант в мексиканския курорт Кабо Сан Лукас, и рани най-малко 17 души, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Ранените са откарани в болници.

Генералният секретар на общинската администрация на Лос Кабос Алберто Рентерия Сантана каза, че шофьорът на автомобила ускорил, когато видял, че на пътя има група хора. Заподозреният е арестуван и разследването продължава.

Владимир Арангелов/БТА
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