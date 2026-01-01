Автомобил се вряза снощи в тълпа футболни фенове, които празнували победата на Мексико срещу Чехия в групите на Световното първенство в ресторант в мексиканския курорт Кабо Сан Лукас, и рани най-малко 17 души, предаде ДПА, като се позова на местни медии.
Ранените са откарани в болници.
En Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, durante los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, un automovilista aceleró su vehículo en el bulevar Lázaro Cárdenas y arrolló a decenas de personas que celebraban en plena calle.— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 25, 2026
Según testigos,… pic.twitter.com/bfh6cpnLQe
Генералният секретар на общинската администрация на Лос Кабос Алберто Рентерия Сантана каза, че шофьорът на автомобила ускорил, когато видял, че на пътя има група хора. Заподозреният е арестуван и разследването продължава.