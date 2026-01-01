Идвам с нагласата да гласувам против проектобюджета, каза президентът на Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов преди заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Идвам с тази нагласа, ако успеят да ми предложат някакви други аргументи, които да ми променят нагласата, може да постъпя по друг начин, каза Манолов.

Той посочи, че получил проектобюджета в 4:20 ч. При получаване в 4:20 ч. не може да се очаква от мен да имам широк поглед върху всичко, което пише вътре, каза Манолов.

Не се изпълнява отново Кодексът за социално осигуряване. Определя се отношението между максимален осигурителен доход и максималната пенсия. Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на 4360 евро, ако не бъркам, каза Манолов. Тук се предлага нещо съвсем различно, отново, за пореден път. Средствата за издръжка на персонала са увеличени само с 2,8%, което заедно с обещанието, че във въвеждането на индивидуални осигурителни вноски няма да накърни доходите на държавните служители, значи, че разликата ще трябва да дойде от някъде другаде, коментира Манолов.

Според него увеличаването на минималните осигурителни прагове по икономически дейности със сигурност е добра стъпка, въпросът е в подхода. Той е дежурният подход, който обича да прилага Министерството на финансите - 5% за всички, но там има различни икономически дейности, които се развиват по различен начин, каза още Манолов.

Има различни длъжности и професии, при които нещата също се развиват по различен начин и това предполага един индивидуализиран подход при определянето. Знам, разбира се, че те не са в състояние да го направят и това не е упрек към тях, коментира Манолов. Според него това със сигурност ще доведе някакъв допълнителен приход, но не е това решението. Тук е хубаво да припомним какво значи минимален осигурителен праг. Това е нивото, под което вече не може да се лъже държавата. Не може да има ощетени служители, а законът казва, че осигурителни вноски се плащат върху реалния доход, коментира той.

Според Манолов това ще намали и делът на сивата икономика. Първо имаше данни, че сивата икономика е 28%, а днеска почетох някъде 34,5%. Това значи и 620 евро според осигурителния доход и другото - в пликче. Не ми харесва, това, няма да го защитавам, каза президентът на КТ „Подкрепа“.

Основните параметри на проекта на бюджет на държавата за 2026 година бяха представени в сряда от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в сградата на Министерството на финансите. Според Донев очакваният дефицит е от 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт.