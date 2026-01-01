Седемнадесетгодишен младеж е загинал след сбиване между група от около десет души в южния атински квартал „Калитея“, съобщиха гръцки медии.

Инцидентът е станал малко преди полунощ. По данни на гръцката обществена телевизия ЕРТ младежът е бил намушкан в гърдите с остър предмет по време на сбиването. Той е бил откаран в тежко състояние в болница, където по-късно е починал от раните си, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

Гръцката полиция е предприела операция в района, като първоначално са били отведени за проверка 14 души. По време на претърсванията в района е бил открит нож, който ще бъде подложен на криминалистична експертиза, се посочва в инфорамцията.

По-късно гръцки медии съобщиха, че е задържан предполагаемият извършител. Според изданието „Прото Тема“ той е признал за престъплението.

Мотивите за инцидента остават в процес на изясняване. Според първоначална информация, цитирана от ЕРТ, се е проверявала версия за фенски мотиви. Част от гръцките медии впоследствие съобщиха, че тази хипотеза се поставя под съмнение, тъй като има данни участниците в инцидента да са привърженици на един и същи спортен отбор, докато други продължават да я разглеждат като една от основните версии.

Към момента няма официално потвърждение от гръцките власти за мотивите.