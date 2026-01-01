Софийският градски съд остави в ареста Румен Шибилов, който е обвинен, че е избутал друг мъж от Лъвов мост в София, което е довело до смъртта му. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост в София

Според съда има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Съдът допълни, че Шибилов е с висока степен на обществена опасност.

Прокурорът по делото Искра Петрова заяви пред съда, че престъплението е тежко и умишлено, като за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години. Макар обвиняемият да е реабилитиран по друго дело, има неблагоприятни данни за него. Според Петрова съществува опасност той да извърши и друго престъпление или да се укрие. Налице е и обосновано предположение, че именно той е извършил престъплението.

Защитникът на Шибилов, адвокат Цветан Илиев, заяви, че няма опасност подзащитният му да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като има постоянен адрес в село Бежаново. Той призова съда да наложи мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража“.

В последната си дума пред съда Шибилов каза, че съжалява за случилото се, и поиска да бъде поставен под домашен арест. Пред съда той посочи, че води скитнически начин на живот.

Припомняме, че според държавното обвинение на 22 юни около 18:10 ч. Шибилов умишлено е умъртвил К. М., като го е избутал през парапета на Лъвов мост, вследствие на което пострадалият е паднал и е получил съчетана и височинна травма, довела до смъртта му. Първоначално след инцидента бяха задържани трима души.