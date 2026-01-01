Mъж подаде сигнал, че му било предложено срещу заплащане да пребие разследващия журналист от bird.bg Димитър Стоянов, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

На 16 юни в СГП е постъпил сигнал от лице, което твърди, че от него е поискано да организира побой над журналиста срещу парична сума.

На същата дата с постановление на наблюдаващия прокурор е възложена проверка по реда на Закона за съдебната власт на Главна дирекция „Национална полиция“.

Дадени са подробни указания за извършване на конкретни действия и е определен едномесечен срок за провеждане на проверката.

Към момента се извършват активни действия по възложената проверка, свързани с установяване на обстоятелствата по случая.

След приключването ѝ, СГП ще оповести подробности.