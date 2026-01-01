Екшън и агресия между съседи в Лом, съобщиха от полицията.
На 24 юни е подаден сигнал за мъж, който стреля по съседите си на улица „Тунджа“.
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Установени са участниците в скандала - жена на 46 г. и двама мъже - на 45 и 19 г. и техен съсед на 49 г. 49-годишният мъж е извадил брадва, с която отправил заплахи.
След като другите участници започнали да хвърлят камъни по него, той възпроизвел изстрели по улицата в тяхна посока с въздушен пистолет, използвайки гумени топчета.
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Оръжието е иззето. Извършителят е задържан и по случая се води разследване.