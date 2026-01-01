Ресорни министри от страните членки на ЕС, събрали се днес за дискусии относно политиките за противодействие на климатичните промени, бяха изненадани от един неочакван участник на преговорната маса - тримесечно бебе, съобщи Ройтерс.

Шведската министърка по климатичните въпроси Ромина Пурмохтари доведе сина си Адам на заседанието, провеждащо се в Люксембург, за да подчертае ползите от политиките за родителски отпуск, които не принуждават жените да избират между работата и семейните задължения.

"Исках да покажа, че е възможно да не се налага да се прави този избор. Което, разбира се, изисква и да имаш партньор, който не е с отживяло мислене, а е с достатъчно модерни разбирания и готов да се включи в грижите за бебето", заяви Пурмохтари пред Ройтерс.

Служител на Съвета на ЕС потвърди, че това е първият случай, доколкото е известно на институцията, в който бебе е присъствало на среща на министри от ЕС.

30-годишната Пурмохтари стана най-младият министър в историята на Швеция, когато встъпи в длъжност през 2022 г. Сега тя се върна от отпуск по майчинство, докато съпругът ѝ е отпуск до изборите в Швеция през септември. Той е пътувал с нея до Люксембург, за да се грижи за Адам.

Швеция има една от най-щедрите политики за отпуск за грижи за бебета в света. Тази политика е финансирана от системата на високите данъци в страната, което се превърна в политически фокус на предизборната кампания.

Родителите получават общо около 16 месеца платен отпуск. От тях 90 дни са запазени индивидуално за всеки родител и не могат да се прехвърлят на другия. Ако един от родителите не използва отредената му част, тези дни се губят.

Този механизъм беше въведен, за да насърчи бащите да прекарват повече време с децата си, отбелязва Ройтерс.