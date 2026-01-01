Франция и Италия са естествени и необходими партньори, заяви президентът на Франция Еманюел Макрон на пресконференция заедно с гостуващата му в Антиб италианска премиерка Джорджа Мелони, предадоха АНСА, Франс прес,, РАИ Нюз и Ройтерс. Без Италия и Франция Европейският съюз и Западът нямаше да бъдат това, което са днес, заяви на свой ред италианският министър-председател Мелони на съвместната пресконференция с френския президент.

Макрон каза, че на срещата на върха днес са били взети решения, които ще засилят двустранното сътрудничество в областта на европейската отбрана. „На този етап искаме да се съсредоточим върху по-стратегическите области, като отбраната, както и космоса – сектор, в който можем да промени нещата“, заяви на свой ред Мелони.

БТА

„Без Италия и Франция Европа и Западът нямаше да бъдат това, което са: ние сме две велики нации със сходни интереси“, изтъкна италианската премиерка и подчерта, че днес е „много важен ден за отношенията между Италия и Франция“.

Двамата лидери дадоха пресконференция след края на разговора им на четири очи, който е част от срещата на върха Италия-Франция. Срещата протече в живописна вила в Антиб. По-късно там ще има среща и между министрите от делегациите на двете страни, а накрая Макрон дава официална вечеря в чест на Мелони.

Преди началото на разговора между двамата президентът на Франция посрещна Мелони в музея на Пикасо в Антиб. Двамата се разцелуваха сърдечно, а Мелони се пошегува, че са били нужни четири години, за да се проведе първата официална среща на върха между Италия и Франция.

Паралелно с това в град Льо Кане се проведе първото издание на френско-италиански бизнесфорум. В бизнесфорума участваха и редица министри, придружаващи Мелони по време на визитата й в Антиб. Програмата на форума включваше над 100 срещи между френски и италиански компании, както и тематични кръгли маси, посветени на основните индустриални и стратегически предизвикателства, сред които европейският суверенитет, полупроводниците, енергетиката, транспортът, мобилността и взаимните инвестиции. Подписани бяха и два меморандума за разбирателство между френската Федерация за висша мода и италианската Националната камара на модата и между френското дружество за външнотърговски инвестиции "Бизнес Франс" и италианския Институт за външна търговия, както и редица други договорености.

По време на пресконференцията днес с Мелони Макрон припомни, че „на икономическо и търговско равнище през 2025 г. обменът на стоки между двете държави е надхвърли 100 милиарда евро“, като същевременно има и „значителни взаимни инвестиции“.

Датата за провеждането на срещата на върха беше обявена от Елисейския дворец на 12 юни. Първоначално се планираше тя да се състои през април в Тулуза, но впоследствие стана ясно, че по искане на Мелони е била отложена за юни. После Елисейският дворец е решил тя да е в населено място, на брега на Средиземно море, тъй като Франция и Италия са ключови страни от Средиземноморския регион. Обмисляло се да е в Кан, но в крайна сметка Елисейският дворец се е спрял на Антиб.

Това беше и първата среща на върха между Франция и Италия от влизането в сила през 2021 г. на Договора от Куиринале, който постави двустранните отношения и сътрудничеството между Париж и Рим в рамка, идентична на тази от Елисейския договор между Франция и Германия от 1963 г., припомня Бе Еф Ем Те Ве. Договорът от Куиринале беше подписан по времето, когато премиер на Италия беше бившият шеф на Европейската централна банка Марио Драги. Церемонията по подписването се състоя в италианския президентски дворец Куиринале в Рим и на нея присъства и президентът на Италия Серджо Матарела.

По време на срещата на върха в Антиб днес фокусът на дискусиите беше партньорството в няколко стратегически сектора, сред които отбраната, космоса и енергетиката и инфраструктурата, посочиха Франс прес и АНСА. Двете страни си партнират в областта на производството на ракети, на зенитно-ракетни комплекси и работят по проект за съвместно предприятие в космическите технологии.

Мелони и Макрон обсъдиха по време на разговора си и горещи международни въпроси, като Украйна, Иран и Ливан, европейската отбрана, трансатлантическите отношения и др.

Относно Ливан на пресконференцията Макрон заяви, че „ Франция и Италия имат особена роля по отношение на Ливан, тъй като и двете страни участват в многонационалните сили ЮНИФИЛ на ООН там. „Заедно с италианския премиер Мелони искаме да създадем коалиция за механизъм, който да наследи ЮНИФИЛ, естествено в сътрудничество с ЕС и САЩ, за да укрепим суверенитета на Ливан и да предотвратим превръщането на неговата територия в отправна точка за нова регионална ескалация. От тази гледна точка смятам, че нашето сътрудничество е отлично. Надяваме се, че то ще отвори нова перспектива с оглед на края на мандата на ЮНИФИЛ“, заяви Макрон.

От своя страна Мелони каза, че скоро ще бъде организирана международна конференция за Ливан след края на мисията на ЮНИФИЛ и подчерта, че Италия и Франция могат да окажат съществено влияние по този въпрос. „Италия и Франция могат да променят нещата по отношение на кризата в Ливан: мисията на ЮНИФИЛ ще приключи в края на годината“, заяви Мелони, като добави, че е взето решение „да бъде създадена коалиция в подкрепа на Ливан след ЮНИФИЛ.

Относно отношенията си с Макрон Мелони заяви на пресконференцията, че тя и френският лидер имат разногласия, но никога не са имали „ледени отношения“. „Признавам, че дори се забавлявах малко от подробностите зад кулисите на нашите отношения“, каза тя, визирайки тиражираните в медиите твърдения.

„Всички живеем в един и същ климат, горещо е, вече няма нищо студено в отношенията ни, защитаваме интересите на нашите страни, но по уважителен начин“, подчерта на свой ред Макрон относно двустранните отношения с Мелони. „Вярваме в силата на двустранното сътрудничество, особено трансграничното. Имаме общ подход по въпроса за Украйна, Ливан, Ормузкия проток, а по позициите за европейския бюджет успяхме да постигнем сближаване. Радвам се на това, което успяхме да изградим заедно“, каза френският лидер.

„Ние сме двама души, които, както правилно казва президентът Макрон, защитават националните си интереси, но умеят да работят заедно“, допълни на свой ред Мелони. „Това очевидно изисква откровеност дори когато не сме съгласни; имало е моменти, в които не сме били на едно мнение. Това също така изисква способност да си сътрудничим, когато сме съгласни, но също така и да говорим помежду си, за да разбираме взаимно мотивите си“, каза Мелони. „Мисля, че сътрудничеството между Италия и Франция показва, че отношенията ни не са били, да кажем, студени; те са сериозни отношения между хора, които говорят за политика“, подчерта тя.

По въпроса за Иран на пресконференцията Мелони заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е „е дал ентусиазирана, но объркваща интерпретация на събитията“, когато е заявил, че 500 американски самолета са излетели от бази в Италия по време на войната с Иран. Тя каза, че Рюте не е уточнил, че става дума за чисто логистични и небойни операции. Подчертавайки, че Италия никога не е участвала в конфликта с Иран, Мелони заяви: „Генералният секретар, в своята, да кажем, ентусиазирана интерпретация, е смесил неща, които всъщност са различни, като е объркал вида на разрешените полети, и самият той впоследствие ги е коригирал и уточнил. Не мога да кажа точно как се е появила тази опростена интерпретация. Вероятно става дума за опит за по-добра подготовка за следващата среща на НАТО, но във всички случаи смятам, че трябва да бъдем внимателни, когато говорим по тези въпроси“.

Макрон пък подчерта на пресконференция, че Франция и Италия засилват сътрудничеството си и в енергийния сектор. „Последните събития още веднъж показаха, че е по-необходимо от всякога да укрепим енергийната независимост на нашата Европа. Франция преди много години направи ясен и решителен избор в полза на ядрената енергия; в Италия в момента се води законодателен процес, насочен към възобновяване на тази енергия“, припомни Макрон.

В областта на космическия сектор Макрон каза, че двустранното сътрудничество е исторически двигател за Европа и трябва да продължи да бъде такъв. Макрон изтъкна и, че двете страни трябва да продължат да използват способностите си в областта на космическата индустрия с цел укрепване на конкурентоспособността, устойчивостта и европейския суверенитет: за автономен достъп до космоса, сателитни комуникации, наблюдение, изследване и космическа отбрана.