Предстоят да бъдат направени технически експертизи и по двата инцидента. Важно е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Различните години и стандарти са били с различна степен на задържане. В момента е въпрос на детайлно разследване и техническа експертиза какви са били причините за тези тежки инциденти. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов в „Интервюто на NOVA” след катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда и инцидентът с камион на магистрала „Струма” в четвъртък.

Демерджиев: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

Проф. Асенов определи и двата случая като комплексни. По-думите му не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. „Надявам се, че всички органи и целият екип на „Пътна инфраструктура” ще съдейства и ще работи активно, за да бъде изяснена истината”, каза той.

Директорът на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. „Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти. Темата, която с продължение ще развием, поставя за хроничното нефинансиране на този сектор”, заяви той.

Според проф. Асенов пътното таксуване е макроикономически параметър, който участва във всеки един бюджет. „Съвсем нормално е да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътните такси, може да говорим за метрики, които са участвали във формирането. От 2016 година цените на винетките не са променяни. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са трицифрени, докато винетките не са били променяни”, каза той. И добави: „Цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определя от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел със задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет. Това реално доведе до необходимостта от повишаване не цените”.

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август

Експертът коментира още, че годишната индексация на винетките е европейска практика. Той добави, че подобни параметри не се предвиждат в бюджета. „При тези механизми се осигурява устойчив ръст на финансите, които да бъдат инвестирани, за да могат тези пари реално да са свързани с индексите на цените за поддръжка и изграждане на пътищата”, заяви проф. Асенов.