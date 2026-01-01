Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. По думите му в рамките на акцията са задържани 25 души, а на част от тях предстои да бъдат повдигнати обвинения.

„Олег Невзоров е разпитан подробно. Има 25 задържани. Продължава работата. На част от тях ще бъдат повдигнати обвинения“, заяви министърът, който говори пред журналисти при откриванет на лятната детска академия за сигурност във великотърновското село Балван.

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По думите му разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в Община Варна.

„Изясняват се механизмите не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в Община Варна. Събрани са множество доказателства. Разпитани са десетки свидетели и ще бъде установена цялата схема, а виновните ще бъдат предадени на прокуратурата“, каза Демерджиев.

Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад – от момента, в който започват да се издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството.

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„Покрай тези документи стана ясно, че някои служители и ръководни длъжностни лица в Община Варна са участвали и в други подобни практики, които нямат общо с Олег Невзоров и Корпорация „КУБ“. Очевидно става дума за утвърден модел, свързан с издаването на удостоверения за търпимост“, заяви той.

По думите му сред задържаните има и общински служители. „Петима от задържаните са служители на Община Варна. Продължаваме работа, за да стигнем до възможно най-високо стоящите лица в тази схема“, каза министърът.

Той допълни, че показанията на Невзоров са ясни и подробни, като бизнесменът е посочил лица, през които са действали корупционните механизми. „Той говори основно за хора, чрез които са изграждани тези корупционни практики. Те не са пряко служители на Община Варна, но правим всичко необходимо да стигнем до отговорните общински и държавни служители“, заяви Демерджиев.

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На въпрос дали сред задържаните е кметът на район „Приморски“, министърът отказа коментар:. „Тези подробности не мога да коментирам. Ще стане ясно, когато бъдат повдигнати обвинения.“

Според Демерджиев отделно разследване проверява и произхода на инвестициите на Олег Невзоров. „Изясняват се движения на средства, които не касаят само България и са свързани с дейността на корпорацията“, каза той.

Проверка на мантинелите след тежките катастрофи

Министърът коментира и поредицата тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили.

По думите му средствата от Фонда за безопасност на движението трябва да бъдат използвани именно за подобряване на пътната безопасност. „Възложили сме на областните дирекции да посочат всички опасни участъци с конкретни предложения за обезопасяването им. Очакваме предложения и от стопаните на пътищата“, каза той.

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Демерджиев заяви, че ще бъде извършена проверка на мантинелите след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която камион премина през разделителната система. „Ще бъде проверено дали мантинелите са монтирани съгласно нормативните изисквания и дали могат да изпълняват предназначението си. Разговарях по темата и с регионалния министър, който също пое ангажимент за проверка“, посочи той.

Министърът отправи и критики към качеството на пътното строителство. „Прави впечатление докъде са стигнали злоупотребите при изграждането и ремонтите на пътищата. В Кърджалийско има участъци, които практически са еднолентови, защото някой е решил да намали широчината на пътя. Това създава предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия“, каза Демерджиев.

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Той подчерта, че всички институции трябва да поемат своята отговорност за подобряване на пътната безопасност.

В отговор на въпрос какви краткосрочни мерки ще бъдат предприети с оглед зачестилите катастрофи с деца, министърът заяви, че вече са възложени конкретни задачи на структурите на МВР. „Очаквам резултатите от тези мерки да започнат да се виждат ежедневно. Но и всички останали институции трябва да свършат своята част от работата. Всеки човешки живот е ценен“, заяви Иван Демерджиев.

Инициативата „Заедно за едно по-безопасно утре“

В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучения на подрастващите.

За 16-а поредна година се дава началото на инициативата „Заедно за едно по-безопасно утре“. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакции при бедствия.

В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. Партньори по проекта са Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Община Велико Търново, Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски" и неправителствени организации.