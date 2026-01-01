Заповед за тридневен траур е издал кметът на Мездра в памет на двамата младежи, които починаха на място в катастрофа между скутер и автомобил в четвъртък, 25 юни. От администрацията съобщиха, че от днес до 28 юни включително националното знаме на България, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Мездра ще бъдат свалени наполовина.

Забранено е провеждането на публични тържества, празнични ритуали, културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и от подчинените ѝ структури.

Препоръчва се на организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, да се съобразят с обявения траур, като началото им бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите. Призовават се образователните и културните институции, както и търговските обекти да съобразят дейността си с траурния период. Община Мездра и Общински съвет - Мездра поднасят най-искрени съболезнования на близките на загиналите, пише в съобщението от администрацията.



Снощи между Мездра и Боденец в катастрофа между скутер и автомобил на място загинаха момиче на 16 години и момче на 17 години.