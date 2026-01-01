Нови правила за платеното паркиране в Разград влизат в сила от 1 юли. Те предвиждат възможност престоят в синята зона да се заплаща чрез SMS, мобилни приложения и други електронни системи, както и въвеждането на автоматизирани системи за обслужване на два общински платени паркинга. Това съобщиха от общинската администрация и допълниха, че промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол.

Шофьорите ще могат да заплащат престоя си в синята зона чрез SMS на номер 1384, като изпращат регистрационния номер на автомобила, изписан на латиница, както и чрез мобилните приложения Blink Parking и PayPark. Предвижда се поетапно да бъдат интегрирани и други електронни системи за паркиране.

Таксата за кратковременно паркиране е 0,60 евро на час. Работното време на синята зона остава от понеделник до петък, от 8:00 до 17:30 ч. В събота, неделя и официалните празници паркирането ще бъде безплатно.

Успоредно с това Община Разград предприема мерки за модернизиране на двата общински платени паркинга – до сградата на „Български пощи“ на ул. „Дунав“ и до Средношколското общежитие на ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10. Там ще бъдат монтирани автоматизирани системи с бариери и паркомати за самотаксуване. Паркингите няма да бъдат част от синята зона, а ще работят като самостоятелни платени паркинги, допълниха от общинската администрация и уточниха, че се запазва правото на хората с увреждания да паркират безплатно до два часа на определените за това места. Електрическите автомобили също ще могат да ползват безплатен престой в синята зона до два часа, след което следва заплащане на стандартната такса.

С новите правила се засилва и контролът върху платеното паркиране. При неплатен престой в синята зона ще бъде поставяно техническо средство тип „скоба“, а при нарушения на правилата за престой и паркиране ще бъдат съставяни неприсъствени фишове по реда на Закона за движението по пътищата. Промените целят да подобрят организацията на движението, да осигурят по-бърза ротация на паркоместата в централната градска част и да улеснят жителите и гостите на Разград чрез модерни електронни услуги за паркиране, допълниха от общинската администрация.

В началото на април Община Разград въведе дигитално плащане за синята зона чрез услугата „Вlink паркинг“.