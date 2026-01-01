Американската актриса Ан Блайт, получила номинация за награда „Оскар“ за ролята си в класическия филм „Милдред Пиърс“ от 1945 година, почина на 98-годишна възраст, съобщи Ройтерс.
Смъртта й е настъпил от естествени причини.
Ann Blyth Dead: Oscar-Nominated 'Mildred Pierce' Actress Was 98 https://t.co/USf3hsLsvA— Deadline (@DEADLINE) June 26, 2026
Блайт е родена на 16 август 1928 г. в Маунт Киско, щата Ню Йорк, тя започва кариерата си като певица с оперна подготовка, преди да се насочи към киното.
Едва 16-годишна актрисата изпълнява ролята на Веда - манипулативната и амбициозна дъщеря на героинята на Джоан Крофорд в „Милдред Пиърс“. Превъплъщението ѝ носи номинация за „Оскар“ за поддържаща женска роля, а Джоан Крофорд печели за участието си в продукцията статуетката за най-добра актриса.
Iconic Golden Age of Hollywood star dies as tributes pour in https://t.co/8fTmWjskjo pic.twitter.com/bKp4Xr1h7i— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 26, 2026
След успеха на „Милдред Пиърс“, Блайт е принудена да прекрати временно кариерата си заради тежка травма на гърба, получена при инцидент с шейна. По-късно тя се завръща на екран и участва в над 30 филма между 1944 и 1957 г., припомня Ройтерс.
След като се оттегля от киното, Ан Блайт се появява епизодично в телевизионни продукции, сред които сериалите „Зоната на здрача“ (The Twilight Zone) и „Убийство по сценарий“ (Murder, She Wrote).
Ann Blyth, film star of 1940s-50s famed for ‘Mildred Pierce’, dead at 98 https://t.co/TJoSZmvK7I pic.twitter.com/ds3DCPltSC— Page Six (@PageSix) June 26, 2026
Ан Блайт има пет деца. Съпругът ѝ Джеймс Макнълти почина през 2007 г., допълва Ройтерс.