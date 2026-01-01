Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

Дебатът за ВиК сектора тепърва предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем, каза в началото на месеца регионалният министър Иван Шишков. По време на парламентарния контрол тогава той обясни, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки трябва да се вземат.

През май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които да се предприемат.