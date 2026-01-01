Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във великотърновското село Балван лятната детска академия за сигурност.

Инициативата „Заедно за едно по-безопасно утре“

В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучения на подрастващите.

За 16-а поредна година се дава началото на инициативата „Заедно за едно по-безопасно утре“. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакции при бедствия.

В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. Партньори по проекта са Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Община Велико Търново, Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски" и неправителствени организации.