Очевидец на тежката катастрофа на АМ „Тракия“, отнела живота на трима души, разказа пред NOVA за инцидента. Според него липсват каквито и да било следи от спирачен път или гръмнала гума, което е от решаващо значение за разследването.

Инцидентът стана малко след 12:40 ч., когато товарен камион премина през мантинелата и се удари челно в лек автомобил в насрещното платно. В резултат на сблъсъка загинаха мъж и две деца.

Първи минути след удара

Веселин Митев, който е пътувал на около 200-300 метра зад камиона, разказва, че е видял облаци пушек и веднага е спрял, за да сигнализира на телефон 112. Той е сред първите, които са се озовали на мястото на трагедията.

Гледката е била ужасяваща – камионът е бил смачкан, с течове на гориво, а лекият автомобил е бил напълно унищожен в предната си част. Други свидетели са го спрели да се доближава с думите: „Недей да ходиш момче, и децата са размазани, нищо не можеш да направиш“.

Митев описва, че шофьорът на камиона е обикалял с туба вода и аптечка, а младо момиче е тичало между колите и е викало за своя треньор. По думите му, малко от спрелите водачи са се осмелили да се доближат до мястото на катастрофата.

Ключови детайли за разследването

Като водач с професионална категория, Митев е огледал внимателно платното, от което камионът е излязъл. Той категорично заявява, че не е имало абсолютно никакви следи от спирачен път или парчета каучук, които да предполагат спукване на гума.

„Според мен не е имало реакция от шофьора и е навлязъл в насрещното платно без спирачен път“, коментира свидетелят. Той повдига и въпроса за контрола върху водачите на тежкотоварни камиони по време на жътвената кампания.

Тези показания са от съществено значение, особено на фона на информацията, че водачът на камиона има 20 нарушения и два предишни инцидента на пътя. Разследването продължава да изяснява причините, довели до трагедията.