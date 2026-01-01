Ужасяваща семейна трагедия разтърси малкия град Меканиквил в щата Ню Йорк. 64-годишна баба бе официално обявена за основен заподозрян за смъртта на петима свои роднини. Полицията смята, че жената умишлено е отровила пълнолетната си дъщеря и четирите си непълнолетни внучета в апартамента им, пише Vesti.bg , позовавайки се на People съобщава People.

Началникът на местната полиция Уилям Рабит обяви на пресконференция, че разследването е насочено срещу Ейми Стедман (64 г.). Жертвите са нейната дъщеря – 44-годишната Сара Майърс, и четирите ѝ деца: Харпър (13 г.), Хъдсън (11 г.) и 10-годишните близнаци Гавин и Грейслин.

Телата на майката и децата бяха открити в жилището им в края на юни 2026 г., след като съседи подали сигнал, че не са виждали семейството от дни.

Намерено е предсмъртно писмо

При огледа на местопрестъплението разследващите са открили неоспорими доказателства за умишлено отравяне. В апартамента са намерени огромни количества лекарства без рецепта, както и ръчно написана бележка.

"Доказателствата, иззети по време на разследването, включително предсмъртно писмо и други косвени улики, силно сочат, че Ейми Стедман е пряко замесена в смъртта им“, заяви шефът на полицията Уилям Рабит.

Той допълни, че няма никакви следи, които да сочат за намеса на външен човек. Все още не е ясно колко точно са престояли телата в апартамента преди да бъдат открити, но според съдебния лекар става въпрос за „дълъг период от време“. Органите на реда отбелязаха също, че децата не са били записани в държавно училище. Мотивът за жестокото престъпление все още се изяснява.

Бащата: Бях само на дни от това да ги взема

Трагедията става още по-жестока заради разкритията на бащата на децата – Брейди Хармън, който живее в Солт Лейк Сити. Пред местна телевизия той сподели през сълзи, че от шест години води съдебни битки за попечителство или право на посещения, като не е виждал децата си на живо от ноември 2019 г. Кошмарът го застига броени дни преди дългоочакваната среща с тях.

„Направих всичко, което беше юридически възможно. Всичко, което адвокатите ми измислиха. Просто никога не съм вярвал, че някой може да отиде и да направи подобно нещо. Как изобщо се подготвяш за това? Тъкмо стигаш до финалната права и някой буквално ти отрязва краката. Сега единственото, което ми остава, е да изпълзя до финала, за да прибера останките им у дома“, споделя съкрушеният баща.