Мъж се опита да прокара фалшива банкнота от 50 евро, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 24 юли от 48-годишна жена, че в магазин в Чирпан, непознат е направил опит да прокара в обращение неистинска банкнота от 50 евро, като е поискал да я одребнят на банкноти с по-нисък номинал.

След като жената установила, че банкнотата е фалшива я предала доброволно в РУ-Чирпан.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия като извършител на деянието е установен 37-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа. Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.