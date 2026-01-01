От 26 до 28 юни Кюстендил отново е столица на черешата, а програмата обещава три дни, изпълнени с изкуство, вкусни изкушения, концерти и забавления за цялото семейство.

Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата - едно от най-обичаните летни събития в България. И тази година посетителите ще могат да се насладят на богата културна, кулинарна и музикална програма, която превръща града в притегателен център за любителите на черешите и българските традиции.

iStock

Сред най-големите атракции е уникалното художествено изложение на череши, което показва как любимият плод може да се превърне в истинско произведение на изкуството. Паралелно с него ще се проведе и кулинарно изложение с впечатляващи черешови специалитети, дегустации и демонстрации, съобщиха организаторите.

Централният площад ще оживее с базар на местни производители и занаятчии, а Алеята „Живите места в Кюстендилско“ ще представи богатството на местните традиции и занаяти.

За най-малките посетители са подготвени творчески ателиета, арт работилници и разнообразни забавления, докато в Градския парк ще ги очаква специалната зона за отдих „Cherry Chill Zone“, предлагаща прохлада, черешова лимонада и артистични преживявания.

Част от празничната програма ще бъде и етноцентър „Старата череша - Фурната“ в село Раждавица, където семейства с деца ще могат да се включат в кулинарни приключения и черешови работилници сред овощните градини.

Началото на празника е поставено днес с арт ателиета, демонстрации по подреждане на традиционни черешови щандове и изработка на вешала, а вечерта ще завърши с концерт на Трио „БУЛГАРИНА“, ETNOTIX и МОЛЕЦ.

БТА

Съботната програма включва официалното откриване, представяне на нови сортове череши от Института по земеделие, концерти, художествени и кулинарни изложби, както и безплатни туристически обиколки на Кюстендил на български и английски език. Вечерта сцената ще бъде завладяна от ELIZABET, VENIAMIN и DARA EKIMOVA.

Финалът на празника в неделя ще предложи кулинарното изложение „Череши в кухнята“, демонстрации на гост-готвачите Петър Петрушев и шеф Никола Симеонов, а празничният маратон ще завърши с концерт на Националното училище за танцово изкуство от София.

Празникът на черешата се организира от Община Кюстендил с подкрепата на Института по земеделие и местни организации, които продължават да съхраняват традицията на града, известен като столицата на черешите.