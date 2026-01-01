Публикуван в социалните мрежи документ, представян като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, предизвика политически и дипломатически реакции в Скопие и у нас. Според разпространената информация той съдържа искане за осигуряване на транспортен коридор и полицейски ескорт за членове на семейството на премиера Християн Мицкоски по време на посещение в България, което беше определено от самия Мицкоски като „дипломатически скандал“. Българското външно министерство отрече да е разпространявало подобна официална нота и уточни, че става дума за вербална нота от януари 2026 г., свързана с отдавна отминали събития.

Външният министър на Северна Македония иска извинение от България

В публикувания в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите". В интервю за МРТ 1 Мицкоски заяви, че е бил изненадан, защото е "необичайна практика да бъдат публикувани дипломатически ноти" и "не разбира какво те искат да кажат с обявяването на дипломатическа нота", определяйки случилото се като "дипломатически скандал".

"Може да ме мразите, колкото искате и да не искате да седнете, и да разговаряте с мен, и да не криете омразата, и гнева си към мен, а може би, през мен и на моето семейство може да искате да навредите, което не е добре, но има критерии и кодекс на отношенията. Не може така да се отнасяте. Това са конвенции, това са международни правила... Факт е, че те (българите) не ги уважават. Имат ратифицирана Конвенция за човешките права, но не уважават присъдите на съда (Европейския съд за правата на човека в Страсбург), но това е. Аз само разпознавам знаците. Когато имате такива знаци, на въпрос дали очаквам подобряване (на отношенията между България и Северна Македония), да се подобрят отношенията, това е невъзможно. Но това е провокирано от другата страна. Ние продължаваме да сме на разположение да разговаряме, да търсим решение (на проблемите)", заяви Мицкоски, който над два часа отговаря на въпроси, по повод втората година от управлението на правителството си.

Темата беше коментирана и в интервю по ТВ Канал 5 от министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, който заяви, че е "ужасно разочарован" от реакцията на българското министерство на външните работи.

МВнР отрече да е разпространявало дипломатическа нота за близки на Мицкоски

Министерството на външните работи (МВнР) отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъжда всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Това заявиха от министерството за БТА във връзка с коментара на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

"Както вече заявихме, нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари 2026 г. Обстоятелствата около случая все още се изясняват. Разпоредено е извършването на проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на МВнР", уточниха още от външното ни министерство.

Преди дни от МВнР казаха, че не е разпространявана дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава.