Мъж стреля с пейнтболен маркер по човек в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 юни на улица в село Сталийска махала. Установено е, че 50-годишен мъж е произвел изстрели с въздушен маркер за пейнтбол, зареден с гумени топчета.

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Ранен е 37-годишен мъж. Пострадалият е прегледан и освидетелстван, като са констатирани наранявания по гърба и крака. Мъжът е освободен за домашно лечение.

Стрелецът е установен на място и е предал доброволно оръжието. Той е задържан и по случая се води разследване.