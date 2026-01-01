Опозицията се хвали, че техните планирани разходи за 2026 г. били само 54 млрд. евро срещу предвидените от нас 57 млрд. евро. Разликата от 2,7 млрд. евро се получава от това, че техните разходи бяха по-ниски само „на хартия“, тъй като скриха сметките в чекмеджетата. Това заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“ (ПБ) в декларация от парламентарната трибуна.

Вчера чухме от опозицията безпрецедентен хор от неверни твърдения с фалшиви прогнози, чухме за водопади от евра и капкови напоявания. От ПБ имаме роля да пазим истината от политически спекулации, каза той.

Има 2,2 млрд. евро поети, но необезпечени и неразплатени ангажименти към общините и АПИ за 2024 и 2025 г., които са за сметка на сегашното управление. Заради неудържимия ръст на разходите, без осигурени приходи, реалният дефицит за 2026 г. щеше да възлезе на 7,4% от БВП, ако не бяха направени промени, каза Проданов. Той посочи, че няма как едновременно да сваляш дефицита и да раздаваш още средства.

Минималната работна заплата не е замразена, тя нараства с 12,6% от 1 януари, достигайки 620 евро, а над 1 млрд. евро са дадени за пенсии. Разширяваме обхвата на помощи за семейството, за първи път се въвежда и нова помощ за великденските и коледните празници, посочи Проданов.

Няма да поръчваме никакви коли или други подобни артикули – това е плоска манипулация. Разходите за издръжка засягат всички държавни и общински болници, детски градини, училища. Това са консумативи за лечебните заведения, отопление за класните стаи, гориво за патрулките на МВР и линейките, храна за социалните домове, каза той.

По думите му, втората манипулация е относно капиталовите разходи. От общо 9,3 млрд. евро капиталови разходи за тази година, 5,3 млрд. евро са европейско финансиране от ПВУ и те не могат да бъдат намалени, за да се свие националният дефицит. Разплащанията по ПВУ бяха забавени и част от тях останаха за тази година, а не бяха направени предходните години. Опозицията предлага да орежем и останалите 4 млрд. евро от националните капиталови разходи, които са средствата за завършване на започнати проекти по училища и пътища, пари за инфраструктура и за модернизация на армията, допълни Константин Проданов.

Третата манипулация е относно енергетиката и бизнеса, но фактите сочат, че за 2026 г. са предвидени допълнителни разходи от 225,4 млн. евро точно за програми, които смекчават нестабилността на цените на електрическата енергия. Това е директна финансова защита на битовите и небитовите крайни клиенти, а не водопад за енергийните компании, каза той.

Истинският водопад на публични средства изтичаше при вашето управление, а теча го спираме ние, като отнемем възможността за индексация на действащите договори за текущ ремонт и строителство, въвеждаме строг таван на авансовите плащания и прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините, добави Проданов.

Инвестициите ще бъдат фокус на нашето управление, а не самоцелното помпане на потребление чрез кредити, което развива чуждата икономика, но задушава нашата, коментира още той.