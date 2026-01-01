Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет - това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от цялата опозиция и експертите за проекта за план-сметката на страната за 2026 г., обявения висок дефицит и липсата на реформи.

♦ Бюджет 2026 - остри критики на опозиция и експерти; Радев: 1 млрд. за мантинели и абсурдни поръчки – спираме ги

"Това е техният бюджет, те се обявяват сами срещу него. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години. Ние се консултирахме с много водещи икономисти, всички казват, че няма как от 7.5% дефицит, а той вероятно е повече, защото всеки ден излиза нещо, рязко да слезе за няколко месеца до 3%. Ето, животновъдите, например, вече агонизират. Млекопроизводството в България загива. Ще останем без българско мляко. Така че сега ще отидат 170 млн. за помощи, инаме този сектор умира. Имаме над 60 млн. насърчителни мерки за инвеститорите, не можем да подаваме лоши сигнали към инвеститорите. Трябва подкрепа и за общините", посочи Радев.

По думите му това е бюджетът на реалността. "Стъпваме на здрава основа, всичко се слага на масата. Всички тези номера, които се въртяха - счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания "тука има, тука няма", вече приключи. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Аз вярвам, че следвайки това, ще стигнем бюджет 3 и под 3%. Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", каза още премиерът.

Той даде за пример това, че са дадени 1 млрд. за мантинели, а "виждате какви мантинели са слагани по пътищата", посочи Радев и допълни: "Тази обществена поръчка е на нереална цена, затова я спираме. Ще има преразглеждане. Надолу вървим към среден клас поръчки, примерно над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони. Спираме ги и тях. Вървим съвсем надолу и откриваме стотици безумия. Фирма, която зима коси 3 дка, за 250 000 лв. Добре ли е? И това са стотици, стотици... Където и да бръкнеш, има такива неща".

♦ Държавните служители

Министър-председателят отговори и на заканите на синдикатите, че ще протестират с искане да се отмени Законът за държавния служител, ако ще плащат осигуровките си за своя сметка.

„Не е безсмислен закон. Чул съм мнения и на техните експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители, защото от 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати. Какво означава това? Че ще имат по-високи пенсии и по-високи обезщетения”, каза Румен Радев. Според него е постигнат балансиран подход. „Много ясно съм казал на всички министри, най-вече на Министерството на финансите – нито едно евро да няма намаление на доходите”, обясни премиерът.

Що се отнася до реформата в администрацията, Радев каза, че не може само за 1 месец да се направи такава.

„Това са най-различни ведомства, агенции. Те са заложени в закони, след това в подзаконови нормативни актове. Всичко това трябва да се напише наново, да мине през обществено обсъждане, през парламента, трябва да се приеме. Оттам нататък трябва да се разработят подзаконови нормативни актове. Трябва да имаме много ясен функционален анализ на ефективността на работата на администрацията, защото тази ефективност не се измерва с количеството държавни служители. Тя се измерва с тяхната способност да предоставят бързи и ефективни публични услуги”, каза премиерът и допълни, че не се притеснява от протестите на синдикатите, дори очаква подкрепа от тях.

♦ Мерки и борба срещу войната на пътя

По повод тежкия инцидент със загинали деца и бащата на едно от тях на магистрала "Тракия", министърът-председателят обясни, че започват проверка на мантинелата точно в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали. Тъй като в последните дни, но и не само, идентичните инциденти със загинали на пътя се увеличават, а черната статистика расте главоломно.

"Оттук нататък трябва да е ясно - който строи, ще има драконовски мерки за качеството на пътищата. Ще ги гоним за качество", гарантира той и допълни: "И не става дума само за смяна на мантинели, а за смяна на манталитета на всички участници в движението по пътищата, на всички държавни институции, които имат отговорност към този въпрос".

Румен Радев посочи, че се търсят и други технически решения, заедно с редица експерти. "Това няма и не може да стане изведнъж. Цялото МВР е изкарано по пътищата, вече изнемогват служителите, но не може на всяко кръстовище и междуселски път да сложим полицай. Това е процес, който е дъргосрочен - семейство, училище, институции. Най-вече строителството по пътищата. Известен е слоганът корупцията убива и нашите пътища го потвърждават. Затова и спираме тези скандални поръчки", каза още той.

♦ Държавата и църквата

Премиерът се срещна с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Синода. В тази връзка той заяви, че не иска да намесва църквата в политиката, както и политиката да навлиза в религията.

"Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", каза Румен Радев пред журналисти след срещата.

Той посочи още, че с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета „Добродетели и религия“.