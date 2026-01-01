Организаторите на Прайд шествието в Париж обявиха, че събитието, планирано за този уикенд, се отлага, след като полицията разпореди промяна на датата заради екстремните горещини и риска от претоварване на службите за спешна помощ.

„Шествието се отлага“, заяви съпредседателят на асоциацията Inter-LGBT Анук Вейре.

„Обмисляме да го проведем през септември, но целият екип трябва да се събере, за да решим как да продължим“, добави тя, цитирана от АФП.

По-рано парижката полиция предупреди, че ще забрани проявата в защита на правата на ЛГБТ+ общността, ако организаторите не се съобразят с искането за отлагането ѝ.

Властите разпоредиха също поредица от концерти на хиподрум в Париж, планирани от петък до неделя, както и лекоатлетически турнир, насрочен за неделя, да бъдат проведени на по-късна дата.

„Въпреки направените от организаторите промени и усилията им да засилят собствените си медицински екипи, присъствието на няколкостотин хиляди души на тези събития създава сериозен риск от претоварване на здравната система, която вече работи на предела на възможностите си“, заявиха от полицията.

Заради жегите беше отменено и Прайд шествието в Лион, което също трябваше да се проведе в събота.

„Метеорологичните условия и продължилата цяла седмица гореща вълна не ни позволяват да гарантираме нормалното провеждане на събитието“, съобщиха организаторите.