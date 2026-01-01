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Задържаните служители на район „Приморски“ са знаели, че няма сграда, но са издавали удостоверения за търпимост, съобщи на брифинг изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обясни, че в рамките на вчерашния ден във Варна е започнала специализирана полицейска операция, в хода на която са задържани 25 души, за които се предполага, че са извършители на различен тип престъпления.

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Петима от задържаните имат определени длъжности в кметство район "Приморски", а са 20 собственици на незаконни имоти на територията на Варна, които чрез удостоверения за търпимост са ги узаконили, като са попълнили неверни данни, с действията на общински служители са получили удостоверения и в момента ги обитават. Николов поясни, че това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които се ползват за живеене на тези хора.

Извършени са претърсвания и изземвания. Той обясни и каква е връзката с "Баба Алино". "На територията на този незаконен град има извършени действия по узаконяване на имоти там, които също са извършени с удостоверения за търпимост, няма задържан районен архитект, всички са служители на район "Приморски" и са отговаряли за тази процедура", каза Николов. Той допълни, че периодът е от 2019 до 2023 година.

"Всички операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме са във връзка със споделени обстоятелства от Олег Невзоров, проведени са оперативни беседи с него, стартираме полицейски операции, такива ще бъдат извършвани на територията на други кметства във Варна, ако се установят престъпления", обясни той.

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"Когато кметовете на кметства установят нередности в подаването на документи, трябва да са подателите на сигнала към нас, в това се осъществяват и техните функции по длъжностна характеристика, а не ние да обследваме техните документи, които те е следвало да проверят", обясни Николов и запита "според вас какъв е мотивът да ги узаконят, при положение, че те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда, извършили са проверките, уверели са се, че не е имало сграда и в същото време издават удостоверение за търпимост". Той допълни, че предстоят още задържания.

Говорителят на районна прокуратура каза, че към момента един е с повдигнато обвинение, който е задържан за срок до 72 часа. Анализът на събраните доказателства продължава. 

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. По думите му в рамките на акцията са задържани 25 души, а на част от тях предстои да бъдат повдигнати обвинения.  Според Демерджиев отделно разследване проверява и произхода на инвестициите на Олег Невзоров. „Изясняват се движения на средства, които не касаят само България и са свързани с дейността на корпорацията“, каза той.

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