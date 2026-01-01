В зоопарка в Бургас се роди бяло двугърбо камилче.

Щастливите родители са Кали и Фреди - кафяви двугърби камили от вида бактриан. Малкото е женско и впечатлява с бялата си окраска - истинска рядкост при този вид.

Зоопарк-Бургас

Двугърбите камили са сред застрашените животни, а раждането на бяло камилче е още по-необичайно събитие, което предизвиква интерес както сред специалистите, така и сред посетителите на зоопарка.

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Това е първото родено камилче в зоопарка. Появата му е дългоочаквана и особено вълнуваща. Малката питомка се развива отлично, расте здрава и любопитна и все по-смело опознава заобикалящата я среда. Тя внимателно наблюдава майка си и бързо усвоява характерните за вида поведенчески навици, съобщиха от зоопарка.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Бебетата на двугърбите камили се раждат след бременност, продължаваща около 13 месеца. Обикновено още в първите часове след раждането могат да се изправят на крака и да следват майка си. В първите месеци от живота си те се хранят основно с майчино мляко, което им осигурява необходимите хранителни вещества за бърз растеж и добро развитие.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Засега новороденото все още няма име и осиновител. Предстои да бъде избрано подходящо име за малката красавица, а интересът към нея вече е голям.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Интересен факт е, че възрастните двугърби камили сменят гъстата си зимна козина всяка пролет и лято. Линеенето протича постепенно, а не наведнъж, което позволява на животните да се адаптират към променящите се климатични условия и да поддържат оптимална телесна температура.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

След като старата козина падне, израства нова, която ще ги предпазва през следващия студен сезон. Посетителите на Зоопарк Бургас вече могат да наблюдават новия обитател и да станат свидетели на първите му стъпки.