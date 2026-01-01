Изведоха от реанимация и двете момчета, пострадали при тежката катастрофа в Горна Оряховица, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

На 25 юни 15-годишното момче също беше изведено от реанимация, а на 24 юни дгругото пострадало момче на 12 години също също е било извадано от реанимация.

Пет деца пострадаха, след като 15-годишно момче се удари с кола в стълб (СНИМКИ/ВИДЕО)

Към момента и двете момчета са настанени в Детската травматология на “Пирогов”.

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при катастрофата, след като кола, управлявана от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата.

Оперираха 12-годишното момче, пострадало при тежката катастрофа в Горна Оряховица

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.