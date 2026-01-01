Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.

БГНЕС

15-годишният взел колата от баща си. В колата са били още четири деца, като и петимата са пострадали.

Наложило се е колата да бъде разрязана, за да извадят непълнолетния шофьор и двама от спътниците му на 12 и 14 г. Те са в реанимация. Другите деца са избягали от катастрофата. Към момента четири от петте момчета са в болница. На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата. Заради удара в стълба кв. "Гарата" е без ток от снощи.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Припомняме, че снощи катастрофа между три автомобила в горнооряховското село Поликраище затрудни временно движението по пътя Велико Търново – Русе.