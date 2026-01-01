Оперираха 12-годишното момче, пострадало при тежката катастрофа в Горна Оряховица.

И 12-годишното и 15-годишното дете са с политравма, настанени в Детската реанимация на университетската спешна болница, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Въздушна линейка транспортира от Велико Търново децата, пострадали катастрофата в Горна Оряховица

Състоянието им остава тежко.

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при катастрофата, след като кола, управлявана от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата.

БГНЕС

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Пет деца пострадаха, след като 15-годишно момче се удари с кола в стълб (СНИМКИ/ВИДЕО)

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.