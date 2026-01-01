Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в „Евровизия” 2026 Дара, той е следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи като посланици на добра воля на българския туризъм, съобщиха от Министерството.

По време на срещата министър Димитров подари на Карлос Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, каза министър Димитров.

DARA става рекламно лице на България

Карлос Насар заяви, че с гордост ще подкрепи тази мисия в името на България. „Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, каза той.

Победителката в музикалния конкурс „Евровизия“ 2026 Дара прие вчера поканата на министъра на туризма да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.