Бела Хадид отново разтревожи феновете си, след като разкри, че преживява тежко обостряне на Лаймската болест, с която се бори повече от десетилетие.
29-годишният супермодел, на когото беше поставена диагнозата през 2013 г., сподели емоционална публикация в Instagram Stories, в която разказа за тежкото си физическо състояние.
Bella Hadid opened up about the physical and emotional toll of living with chronic Lyme disease— GossipHerald (@Gossip_Herald) June 26, 2026
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Хадид призна, че въпреки всички лечения и препоръки на лекарите, симптомите ѝ не отшумяват.
„Не успявам да преодолея това обостряне... Спя по 11 часа на нощ, а след това дремя всеки ден. Следвах всички протоколи, препоръчани от всеки лекар, при когото съм ходила, но нищо не помага“, написа тя.
Моделът добави с ирония, че междувременно „сама си е поставила още 12 диагнози“.
Tearful Bella Hadid sparks health fears as she reveals debilitating 'flare up' that's left her 'out of breath' and 'fainting' https://t.co/BjkPIYpnDj— Daily Mail (@DailyMail) June 26, 2026
Тя увери последователите си, че се хидратира, но разкри, че дори най-елементарните ежедневни дейности са се превърнали в изпитание и допълни, че се чувства напълно изтощена както физически, така и психически.
„Не мисля, че ми е останала и една работеща мозъчна клетка, а последните две спорят помежду си. Ако някога съм ви казвала в лош ден просто да си водите дневник – оттеглям думите си и се извинявам“, написа тя с типичното си чувство за самоирония.
В края на публикацията моделът сподели, че е успяла да вземе душ, без да припадне – нещо, което определя като истинска победа.
„Днес успях да се изкъпя, без да припадна. За мен това е огромно постижение.“
В друга публикация Хадид говори открито за психологическата тежест на живота с хронично заболяване. Тя призна, че понякога е плашещо да показва пред света колко тежки могат да бъдат последствията от болестта, но вярва, че откровеността ѝ може да помогне на други хора в подобна ситуация.
Bella Hadid shares tearful health update on disease affecting several celebrities https://t.co/ZPruwG5B3i pic.twitter.com/GJo9NzPY9Z— Tyla (@Tyla) June 26, 2026
„Все още намирам сили да премина през още един ден в тяло и ум, които са напълно изтощени“, сподели тя.
Tearful Bella Hadid sparks health fears as she reveals debilitating 'flare up' that's left her 'out of breath' and 'fainting' https://t.co/e8WcqLLBSn— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 26, 2026
В края на миналата година супермоделът призна, че освен физическите симптоми се бори и с т.нар. медицинска тревожност – състояние, което се е развило вследствие на дългогодишните ѝ здравословни проблеми.
Бела Хадид неведнъж е говорила открито за борбата си с Лаймската болест, като през годините е преминала през продължително лечение и периоди на възстановяване. Въпреки това тя продължава да се сблъсква с тежки обостряния на заболяването.