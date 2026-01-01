Министерството на околната среда и водите изпрати писмо до Столичната община с искане сондажът за минерална вода № 36хг, разположен в района на бившия плувен комплекс „Република“ (днес къпалня „Мария Луиза“) в Борисовата градина, да бъде отразен в проекта на Подробния устройствен план на парка. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Целта е да бъде гарантирана защитата на съоръжението и да не се допуснат устройствени решения, които биха „повлияли“ върху бъдещото му използване.

В писмото МОСВ обръща внимание, че наличието на сондажа е било известно още при изработването на проекта за ПУП и то е било отразено в становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ от 2022 г., но въпреки това съоръжението не е предвидено в проекта на плана.

Сондаж № 36хг разкрива минерални води от находище № 102 „Софийска котловина“. Минералната вода е изключителна държавна собственост по силата на Закона за водите, а самото съоръжение е публична държавна собственост, вписано в Акт за изключителна държавна собственост през 2023 г., посочват от МОСВ.

В периода 2019 – 2025 г. Басейнова дирекция „Дунавски район“ извърши редица технически дейности за възстановяване на сондажа – обследване със специализирана камера, прочистване на сондажния ствол, водовземане и лабораторни анализи и вписването му в регистъра на съоръженията за минерални води. Изпълнените дейности създават необходимите предпоставки за последващото му въвеждане в експлоатация, отбелязват от министерството.

През 2026 г. предстоят опитно-филтрационни изследвания, чрез които ще бъде определен технически възможният дебит на съоръжението. След приключването им сондажът ще бъде включен в заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището, както и ще бъде определена санитарно-охранителната зона около него, посочват още от МОСВ.

Министерството смята, че отразяването на сондаж № 36хг в проекта на подробен устройствен план на парка „Борисова градина“ е необходима предпоставка за неговото опазване и бъдещото използване на ценния минерален воден ресурс в обществен интерес.

За спиране на процедурата за изготвяне на ПУП на Борисовата градина се обявиха в средата на юни граждани, които участваха в обществено обсъждане на проекта. На събитието заместник-кметът по градско планиране Любомир Георгиев заяви, че не е отговорно да бъде прекъсвана започната процедура.