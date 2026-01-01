Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД във Велико Търново, където се запозна на място с изпълнението на проекта за финално асемблиране на бойните машини „Страйкър“ за Българската армия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

По време на посещението ръководството на завода представи производствената база и етапите на работа по проекта. В момента в предприятието се асемблират пет машини, като се очаква до няколко месеца те да бъдат завършени.

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Министър Стоянов провери на място площадките и помещенията за приемане, сглобяване, боядисване, измиване, технически проверки и предаване на готовата продукция. От ръководството на дружеството подчертаха, че изградената инфраструктура и производствените помещения напълно отговарят на всички изисквания за изпълнение на дейностите.

„Виждам, че „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД има пълна готовност да изпълни възложените му задачи. За съжаление, поради забавяне в доставките от производителя проектът търпи сериозно закъснение“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че финансирането от страна на държавата е осигурено и Министерството на отбраната следи ежедневно напредъка по проекта.

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На среща с представители на „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД бяха обсъдени финансовото състояние и перспективите за развитие на дружествата от структурата на холдинга. Министър Стоянов призова ръководството да води по-активна политика за привличане на нови партньори и повече договори.

По време на срещата беше обсъдена и възможността „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД да бъде сертифициран за извършване на следгаранционна поддръжка на бойните машини „Страйкър“.

„Предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър“. Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще“, заяви министър Димитър Стоянов.