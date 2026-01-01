Разпоредил съм да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на журналистически въпрос.

От 2024 г. има нова наредба и нови изисквания за мантинелите. Мантинелата от трагичния случай на автомагистрала „Тракия“ не е подменена. Странното в случая е, че при другия инцидент, който се размина без човешки жертви, мантинелата е била подменена. Разпоредил съм да се направи проверка и на вече подменените мантинели – дали отговарят на изискванията и стандартите, както следва. Тя има съответен сертификат, но трябва да се провери дали той отговаря на реалните качества на материала, отбеляза Шишков.

Демерджиев: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

Повод за проверката са няколко тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни камиони са преминали през разделителните мантинели и са се сблъскали с автомобили в насрещното движение, което доведе до жертви и ранени.

Шишков потвърди, че е в ход процедура по прекратяване на голяма обществена поръчка за мантинели заради съмнения за лобистки интереси в миналото, които са надделявали над държавния интерес.

„Днес разговарях надълго и нашироко с новото ръководство на АПИ и останах с много особено впечатление. Когато се извършват текущи ремонти, към тях няма договори, тоест няма ангажимент. Фирмата, която извършва ремонтите, няма задължение да подменя мантинелите и маркировката. Логично е, когато се прави текущ ремонт, особено в по-голям обхват, ангажиментите да бъдат обединени. Текущият ремонт се извършва за подобряване на състоянието на настилката, но той е част от пътната безопасност, а мантинелите също са нейна част. В момента поръчките за мантинелите и текущите ремонти се възлагат отделно, което в един момент поражда въпроса – кой е стопанин на пътя. Това поставя и въпроса дали начинът, по който се възлагат обществените поръчки, и изобщо функционира системата, е правилен. Дали няма да се окаже, че стопанин на пътя са корупционните схеми или частни интереси“, каза министърът.

Нов инцидент – същият сценарий: камион премина през мантинелата и връхлетя в насрещното на АМ „Струма“

Когато търсим тези проблеми, ние лесно ще ги намерим, но ние трябва да търсим и намерим дълбочината на проблема. Поръчките са от 2024 г. и ние не можем да направим нищо друго, освен да ги изпълняваме. Логично е с тези поръчки да се поддържа пътя в добро състояние. Когато се правят основните ремонти, тогава ангажиментът е да се сменят и мантинелите, каза още той.

По думите му е важно да се правят основни ремонти с проекти, с надзор, с въвеждане в експлоатация. "Вече започваме по този начин да работим".

По отношение на предимствата и недостатъците на мантинелите и бетонните прегради тип „джърси“, министър Шишков посочи, че бетонните съоръжения спират тежкотоварните автомобили значително по-ефективно, но при удар на лек автомобил могат да бъдат по-опасни за водача, поради което няма еднозначен отговор кое решение е по-добро.

По думите му основният проблем е, че съществуващите автомагистрали у нас са проектирани и изградени така, че на много места не позволява физическо разполагане на бетонни прегради тип „джърси“. Затова в настоящите условия безопасността следва да се гарантира чрез мантинели, а анализът за евентуалното използване на бетонни прегради ще бъде насочен към бъдещи инфраструктурни проекти.