Относно възникналия въпрос, свързан с евентуалното приемане на нови санкции против Руската федерация, включващи личността на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил, на своето редовно заседание днес, 26 юни, Светият синод реши, че не е в компетенцията му да се произнесе по него. Това се казва в изявление от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) по повод 21-вия пакет от санкции на Eвропейския съюз (ЕС) срещу Русия, съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.

Заявката на Радев за вето върху санкциите срещу патриарх Кирил разбуни духовете в парламента

Днес Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия имаше заседание. Преди неговото начало, на влизане в Синодалната палата, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил каза пред журналисти, че „срещата на премиера Румен Радев със Светия синод ще е първата му среща и може да се каже, че ще е протоколна среща“.

Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата и при едно сътрудничество от взаимен интерес винаги има достатъчно теми за обсъждане, отбеляза тази сутрин патриархът.

Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни, каза премиерът Румен Радев пред журналисти след срещата си с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

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Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията, посочи още Радев и допълни, че затова е и срещу санкциите на духовно лице.

По думите на Радев с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за учебния предмет „Добродетели и религия“. Премиерът подчерта, че това за него е един много важен предмет и държавата, Българската православна църква и Министерството на образованието и науката заедно трябва да направят така, че той да влезе в нашето училище с широк обществен консенсус. Защото всички имаме нужда младите хора да получават не само знания от училище, но и възпитание, което да стъпва върху здрави морални ценности, каза Радев.