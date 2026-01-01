Израелските сили разпръснаха днес листовки над град Мансури в Южен Ливан, с които нареждат на жителите да напуснат района съобщиха ливанските държавни медии. Това е първата подобна заповед, издадена след влизането в сила на примирието между Израел и "Хизбула", предаде Ройтерс.

Висш ливански военен представител заяви, че Израел наскоро е включил града в зоната, окупирана от израелски войски в Южен Ливан.

Ливански представители твърдят, че израелските войски охраняват северната граница на зоната, като стрелят по всеки, който се приближава към нея, включително цивилни и ливански войници.

Военният представител заяви, че земеделските стопани продължават да влизат и да напускат Мансури, но не живеят там.