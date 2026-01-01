Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че през тази нощ са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение "Хизбула" в няколко района на Южен Ливан. ЦАХАЛ допълниха, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула", предаде Ройтерс.

Националната информационна агенция на Ливан (ННА) съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души.

Информацията за израелските атаки бе съобщена на фона на новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъдат отложени.

Напрежението по границата между Израел и Ливан остава високо въпреки постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и подкрепяното от Иран движение „Хизбула“.

Израел обвинява „Хизбула“, че продължава да поддържа военна инфраструктура и бойни позиции в Южен Ливан в нарушение на договореностите за примирие. От своя страна движението твърди, че действията му са насочени срещу израелски военни цели и са част от подкрепата му за палестинците в Газа.

Последните удари идват на фона на засиленото регионално напрежение и усилията на международните посредници да предотвратят разширяване на конфликта в Близкия изток.