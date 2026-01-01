Локомотивът на пътническия влак по линията Карлово – Бургас се е запалил днес следобед в района на жп гара Церковски, община Карнобат. Пътниците са свалени на гарата, няма пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 16:20 часа от началника на пътнически влак №30133. По първоначална информация пожарът е възникнал в локомотива при престоя на композицията на гара Церковски.

Служителите на влака са направили опит да разкачат локомотива от вагоните, но не са успели. На място са изпратени екипи на Районно управление - Карнобат и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които работят по овладяването на пожара.