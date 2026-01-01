Основните причини за смърт сред населението на България и през 2025 г. са болестите на органите на кръвообращението, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си.

На тях се дължат 60,9 на сто от умиранията. Коефициентът на смъртност е 942,2 на 100 000 души от населението.

Справка в НСИ показва, че през 2024 г. болестите на органите на кръвообращението са били причина за 60,7 на сто от умиранията.

На второ място през 2025 г. в структурата на причините за смърт сред цялото население са новообразуванията - 266,8 на 100 000 души от населението, при 265,8 през 2024 г.

Миналата година, както и предходната, интензитетът е по-висок сред мъжете - 312,4 на 100 000 мъже срещу 224,6 на 100 000 жени.