Министър-председателят Румен Радев отговарят на депутатски въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол.

Той отговори на въпрос на Христо Гаджев относно протоколен подарък, получен в качеството му на премиер. Въпросът на депутата от ГЕРБ-СДС е относно револвера, който участниците в срещата на Върна на НАТО в Анкара са получили и дали е внесен в България съгласно закона за боеприпасите, закона за противодействие на корупцията и закона за митниците.

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара на ръководителите на нациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци. Един прекрасен револвер с гравирано име на всеки един от нас върху цевта. Издадени са съответните разрешителни за внос на този самолет в България, изпълнени са всички разпоредби и бяха издадени съответните разрешителни", каза той.

Радев разясни, че съгласно Закона за оръжията също са изпълнени всички разпоредби. "Този пистолет не попада в обхвата на имуществото, което подлежи на деклариране, но съгласно Етичен кодекс за държавните служители в изпълнителната власт, такъв тип подаръци следва да бъдат собственост на съответното ведомство - в случая Министерски съвет, но за да бъде съхраняван в склада на МС, трябва да бъде сведен до негодност", каза премиерът.

Той допълни, че това е уникална, красива изработка. Единственото място, където може да бъде изложен без да се нарушава негова функционалност, е музеят на МВР, обясни още министър-председателят. Пистолетът е предоставен безвъзмездно на този музей, завърши Радев.