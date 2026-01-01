В събота ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.