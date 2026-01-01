Крал Чарлз III стана първият британски монарх, който разкри размера на платените от него данъци: 30 милиона британски лири (35 милиона евро) върху личните му доходи от възкачването му на трона през септември 2022 година.

Франс прес прави преглед на източниците на доходи на кралското семейство, които включват, както суверенната субсидия, така и постъпления от земеделски и владения и недвижими имоти, като дава и някои примери за разходи.

Суверенна субсидия

Суверенната субсидия (Sovereign Grant) е годишната сума, изплащана от правителството на краля, за да може той да изпълнява официалните си задължения.

Тя включва финансиране за функционирането и поддръжката на официалните кралски резиденции, разходите за персонал, както и пътуванията на краля и членовете на кралското семейство, които действат от негово име.

Размерът на суверенната субсидия е нараснал от 132,1 милиона британски лири през 2025–2026 г. до 137,9 милиона британски лири през 2026–2027 г., за да финансира най-вече завършването на ремонтните дейности в Бъкингамския дворец, и трябва да спадне до 99,9 милиона британски лири през 2027–2028 г.

Разходите за персонал за 2025–2026 г. са възлезли на 33,7 милиона британски лири.

Най-скъпото кралско пътуване е била тридневната визита на принц Уилям в Саудитска Арабия през февруари 2026 г. (130 106 британски лири), следвана от четиридневния престой на краля и кралица Камила в Италия през април 2025 г. (126 946 британски лири).

Не всички кралски разходи обаче се покриват от Суверенната субсидия. Например разходите за сигурност се финансират отделно от държавни средства.

Суверенната субсидия не се облага с данък.

Как се изчислява тази парична подкрепа?

Суверенната субсидия, чиято система замени през 2012 г. т.нар. „Гражданска листа“ (Civil List), е свързана с печалбите на дружеството, управляващо земеделските и имотни активи на Короната - „Краун естейт“ (Crown Estate).

Субсидията значително се е увеличила през последните години, основно поради изключителните приходи от отдаване на права върху морското дъно на разработчици на офшорни вятърни паркове, което е повишило печалбите на „Краун естейт“.

Постъпления от херцогствата

През финансовата 2025–2026 г. кралят е получил 25,2 милиона британски лири лични доходи от своето херцогство Ланкастър, докато Уилям, принцът на Уелс, е получил близо 21,6 милиона паунда от херцогство Корнуол.

Тези две исторически владения представляват основните частни източници на доходи за монарха и неговия наследник, благодарение на отдаването под наем на земеделски земи и управлението на търговски и жилищни имоти.

Монархът и престолонаследникът не осъществяват ежедневното управление, но определят основните насоки и одобряват ключовите решения. И двете владения не могат да бъдат продавани.

Какви данъци плащат кралят и неговият наследник?

От 1993 г., следвайки практика, въведена по времето на кралица Елизабет II, монархът плаща данъци върху доходите и капиталовите печалби от личните си приходи, включително тези от херцогството Ланкастър, въпреки че законово не е задължен.

В безпрецедентен акт на прозрачност Чарлз и Уилям разкриха, че са платили съответно 30 милиона британски лири и 20 милиона британски лири данъци от смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 година.

Тази доброволна система бе въведена след обществен натиск, породен от засиления контрол върху кралските финанси, включително въпроси кой ще плати ремонтите след пожара в замъка Уиндзор.

Лично състояние

Членовете на кралското семейство разполагат и с лично богатство. Така кралят притежава именията Балморал и Сандрингам, наследени от майка му.

Имуществото, което се предава директно от монарх на монарх, е освободено от данък наследство.