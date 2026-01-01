Един работник е загинал на място, а множество други са ранени след силен взрив в завод за фойерверки в градчето Бор в централния турски окръг Нигде, съобщава в. „Биргюн“. За момента причината за взрива не е установена.

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По първоначална информация взривът е възникнал днес в около 16:45 ч. турско (и българско) време, като към момента на място продължава да бушува пожар. На място са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ, които опитват да потушат огнената стихия и помагат на ранените работници.

Загинали и ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия

По информация на „Биргюн“ двама други работници са загинали при експлозия в същото предприятие на 27 януари 2018 г.