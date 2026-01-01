18-годишен младеж е задържан за унищожаване и повреждане на общинско имущество. Инцидентът е станал на 8 август около 20 минути след полунощ, когато във Второ РУ бил подаден сигнал на тел. 112, че на детска площадка на ул. „Р. Димитров“ деца чупят съоръженията и вдигат шум.

На място са установени няколко непълнолетни и 18-годишен младеж с италианско гражданство, но от смесен брак между българка и италианец. По първоначални данни е установено, че автор на вандалската проява е 18-годишният младеж, който е задържан за срок до 24 ч. по Закона за МВР.

Останалите непълнолетни са предадени на родителите им, на които са съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за закрила на детето, и са им връчени призовки за явяване при инспектор „Детска педагогическа стая“ за продължаване на работата.

За подобен тип нарушения законът предвижда глоба от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лева (съответно равностойността им в евро).

В същото време непълнолетни ще отговарят за кражба от голям магазин в пернишкия кв. „Изток“. Сигнал за открадната стока на стойност около 100 евро бил подаден на 8 август във Второ РУ.

Криминалисти предприели незабавни действия за установяване на извършителите. По първоначални данни следите повели към две 14-годишни момчета, които били задържани и предадени на родителите им.

Връчени са им призовки за явяване при инспектор „Детска педагогическа стая“ за продължаване на работата. Снети са подробни сведения от управителя на обекта и процесуално-следствените действия продължават.