Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи.

Почти ежедневно виждаме една и съща тревожна картина в различни части на страната - производители на праскови в Сливенско обмислят да изкоренят градините си, зеленчукопроизводители в Хасковско раздават продукцията си в знак на протест, а стопани от Любимец отказват да прибират дините, защото разходите за брането им са по-високи от приходите от продажбата, отбелязват от камарата.

„Различни култури. Различни райони. Един и същ проблем. Това вече не са единични случаи, а системна криза, която унищожава българското производство на плодове и зеленчуци пред очите ни“, добавят от БКПЗ.

От камарата поставят пред министъра четири конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях са: ще поиска ли България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“, а също каква подкрепа ще получи секторът по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвиденият ресурс.

От камарата питат още ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения и борбата с черната златка, която унищожава български овощни градини, както и ще бъде ли предоставена помощ де минимис (de minimis) като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата.

Според БКПЗ са необходими решения и незабавни действия, защото залогът е бъдещето на българското овощарство и зеленчукопроизводство и настояват за конкретен и навременен отговор от Министерството на земеделието и храните.