Установени са завишени стойности на манган във водата в Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково на интернет страницата си.

Населените места ще бъдат снабдявани с питейна вода чрез водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на водопроводите, които в момента текат. В Свиленград водоноските са разположени на две места - пред сградата на ВиК и в квартал „Простор“.

По данни на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Хасково превишенията са свързани с множеството аварии през последните седмици и с подмяната на водопроводи в Свиленград от външна фирма. При извършваните дейности водоподаването в различни участъци се прекъсва и възстановява.

Харманли и две села минават на водоноски заради завишени нива на уран

Данните от учестения мониторинг на ВиК показват значителни превишения на мангана в някои райони на Свиленград - до 150 микрограма на литър на 1 юли и до 121 микрограма на литър на 27 юли.

При контролния мониторинг на РЗИ от 24 юни са отчетени стойности близки до здравноосноваващата се граница от 80 микрограма на литър в няколко пункта в града, докато в Капитан Андреево и Генералово те са били по-ниски.

От РЗИ посочват, че на база експертно становище на Националния център по обществено здраве и анализи, изготвено с оглед новите научни данни, е необходимо приемът на манган чрез питейната вода да бъде ограничен максимално, особено през критичните периоди от развитието на нервната система.

За пиене и приготвяне на храна за най-уязвимите групи - кърмачета на изкуствено хранене и малки деца, от здравната инспекция препоръчват да се използва питейна вода със стандартни качества или подходяща бутилирана вода.

За решаване на проблема с качеството на питейната вода в Свиленград през 2024 година Общинският съвет гласува изработване на проект на Подробен устройствен план, съобразно изграждането на пречиствателна станция. За съоръжението са отредени около 13 дка общинска земя в местността Дюнлюка, в района на Помпена станция „Лъв чешма“.