Краткотрайни превишения на концентрацията на сероводород са регистрирани при летните измервания на качеството на въздуха в Разград, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе.

Едновременно с това резултатите от извънредните проверки на водите показаха отклонения от нормите единствено при „Биовет“ АД, където технически проблем в пречиствателната станция е посочен като вероятна причина за неприятните миризми в града.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория-Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда извърши планови измервания в Разград от 16 до 31 юли. Станцията беше разположена в двора на детско заведение на ул. „Камчия“ № 1. Измервани са стандартните атмосферни замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, както и сероводород и амоняк.

В ранните часове на 17 и 21 юли са отчетени превишения на средночасовата концентрация за сероводород от 5 микрограма на кубичен метър. Максималната почасова стойност е 60 микрограма на кубичен метър и е измерена на 21 юли в 8:00 часа.

При останалите атмосферни замърсители не са установени превишения на нормативните стойности. До края на годината са предвидени още две планови измервания на качеството на атмосферния въздух в града, посочиха от еко инспекцията.

Измерванията са извършени в периода, в който в Разград са постъпили сигнали от жители за неприятна миризма, оприличавана на „развалени яйца“. Във връзка със сигналите Регионалната лаборатория в Русе е анализирала водни проби, взети при извънредна проверка от „Биовет“ АД, „АДМ България“ ЕАД и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград.

Отклонения от нормите са установени единствено в пробите от „Биовет“ АД - по показателите неразтворени вещества и азот-амониев. За това спрямо дружеството ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки, заявяват от РИОСВ - Русе.

При проверката е установено, че технически проблем в биологичното стъпало на пречиствателната станция на "Биовет" е вероятната причина за разпространението на неприятните миризми. Почистването на биобасейна, в който се съдържат утайки, в съчетание с високите температури, е довело до протичане на гнилостни процеси, при които се отделят миризми с характер на „развалени яйца“.

Проверката за спазване на условията в комплексното разрешително на „Биовет“ АД е приключила. Предстои планов контрол и на останалите оператори, извършващи дейност в Разград, допълват от еко ведомството.

"Към момента няма обезпокоителни данни за качеството на атмосферния въздух в Разград", заяви директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям по време на работна среща в Областната администрация през юли, организирана по повод сигналите за неприятни миризми в града.