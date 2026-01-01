Четири години след енергийната криза, предизвикана от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск. Войната в Близкия изток наруши процеса на запълване на европейските газохранилища, които са на най-ниското си ниво за този период от годината от 2021 г. насам. Това поражда нови опасения за доставките и цените на природния газ през предстоящата зима, пише Франс прес.

Нивото на газовите запаси в Европа е най-ниско от 2021 година

Природният газ продължава да има ключово значение за европейската икономика, като се използва за промишлеността, отоплението на сградите и производството на електроенергия.

Лятото обикновено е периодът, в който купувачите на газ попълват подземните хранилища, възползвайки се от по-ниските цени в сравнение със зимните месеци.

По данни на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe, GIE) европейските газохранилища в момента са запълнени средно на 58 процента. Това е най-ниското равнище от 2021 г., когато Русия започна постепенно да ограничава доставките на газ за Европа.

Според Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, по това време на годината обичайното равнище на запълване е между 75 и 80 процента.

Съчетание от няколко фактора

Няколко фактора стоят зад настоящата ситуация. По думите на анализатора от „Кплер“ (Kpler) Роналд Пинто Европейският съюз е приключил последния отоплителен сезон със запаси, запълнени едва на 28 процента, което е значително по-ниско в сравнение с предходните години.

Допълнително влияние оказа избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, което засегна доставките на втечнен природен газ, включително тези от Катар, преминаващи през Ормузкия проток, и доведе до рязко повишение на цените.

При тези условия европейските купувачи отложиха част от покупките за попълване на запасите с очакването цените впоследствие да се понижат, посочват от „Кплер“. Това намали икономическия стимул за нагнетяване на газ в хранилищата през летните месеци.

Доставките остават под наблюдение

Въпреки по-ниските запаси Европейската комисия заявява, че към момента няма непосредствен риск за сигурността на газовите доставки през зимата.

Според говорител на Комисията ситуацията е различна от тази през 2022 г., тъй като Европейският съюз разполага с по-голям капацитет за внос на втечнен природен газ, а потреблението на природен газ е намаляло с около 17 процента спрямо периода преди началото на войната в Украйна.

Комисията смята, че достигането на запълване на газохранилищата до 80 процента остава технически постижимо и достатъчно, за да гарантира сигурността на доставките през зимния сезон.

Експерти обаче предупреждават, че рисковете остават значителни.

Според Антония Син от „Рюстад Енерджи“ (Rystad Energy) ограничената наличност на втечнен природен газ от Близкия изток продължава да представлява сериозен риск за Европа.

Роналд Пинто също предупреждава, че макар Европа да е по-добре подготвена да се справи с евентуални прекъсвания на доставките, остават рискове, свързани с възможни проблеми при доставките от Норвегия, както и с евентуални прекъсвания на износа на втечнен природен газ от Съединените щати при студена зима или непланирани ремонти на производствени мощности.

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Цените вероятно ще останат високи

При тези условия „вероятно ще има увеличение на цените, особено ако Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) срещнат трудности при износа на втечнен природен газ“ през все още блокирания Ормузки проток, смята Ан-Софи Корбо.

Според Роналд Пинто европейската референтна цена на природния газ „ще остане висока до края на годината“, като средните месечни стойности се очаква да бъдат между 55 и 62 евро за мегаватчас.

Азия, и по-специално Китай, която е силно засегната от кризата около Ормузкия проток, се конкурира пряко с Европа за наличните количества втечнен природен газ, което допълнително тласка цените нагоре.

„Засега виждаме, че втечненият природен газ се насочва по-скоро към Азия, отколкото към Европа, защото цените там са по-високи“, посочва Ан-Софи Корбо.

ЕС: 80% запълнени газови хранилища са достатъчни за зимата

На пазара могат да повлияят и други фактори, сред които суровостта на зимата и количеството електроенергия, произвеждано от вятърни централи.

Според нея, ако газохранилищата останат с по-ниско запълване, зимата се окаже по-студена от обичайното и възникнат допълнителни проблеми с доставките, Европа може отново да бъде принудена да предприеме мерки за ограничаване на потреблението, подобно на предприетите през 2022 година.

Към 9 август тази година гаохранилището „Чирен“ в България е запълнено на 48,6 на сто от капацитета си, сочат най-новите данни, публикувани на сайта на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура.