Тайфунът „Делфин“ отслабна до тропическа буря, като донесе днес проливни дъждове и причини наводнения в източната част на Китай, след като вчера достигна сушата, предаде Асошиейтед прес.

Китайските власти предупредиха за повишен риск от наводнения и свлачища в някои източни райони на страната.

Най-високата постоянна скорост на вятъра на „Делфин“ бе 65 километра в час сутринта и в момента продължава да намалява, съобщи Тайванската централна метеорологична агенция.

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Китайската метеорологична администрация заяви, че „Делфин“ се движи на северозапад със скорост между 15 и 20 километра на час и се очаква да продължи да отслабва, докато не се разсее.

Снощи „Делфин“ причини свлачище в град Тайчжоу в китайската провинция Чжъцзян, където измерената скорост на вятъра бе 151 километра в час, след като донесе проливни дъждове в северната част на Тайван през уикенда.

Китайската държавна телевизия съобщи, че властите в Юецин, също в провинция Чжъцзян, издирват хора, хванати в капан в наводнени жилища, и са започнали да разчистват счупени и повалени паднали клони от улиците в града.

БГНЕС

Преди тайфунът да достигне вчера сушата повече от 300 000 души бяха превантивно преместени, а на двете летища в Шанхай бяха отменени повече от 1300 полета, отбелязва АП.

„Делфин“ не засегна директно Филипините, но допринесе за засилване на сезонните мусонни валежи, които причиниха наводнения и свлачища в района на главния северен остров Лусон.