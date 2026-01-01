Почина африканският лъв Славчо, съобщиха от Зоологическа градина - София.

"С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме! ", пишат от зоопарка.

Преди година от Зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъвът продължава да има желание за игра, въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно двигателната система.

От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители и той се чувства по-спокоен.

През 2021 година лъвът бе подложен на пълен профилактичен преглед във връзка с периодичното проследяване на здравословното му състояние.

Популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия, се посочва в публикация на Фейсбук страницата на столичния зоопарк по повод на Световния ден на лъва, който се отбелязва днес.

Имахме доскоро лъв, Славчо, който беше на преклонна възраст и почина, съобщи за БТА Кристина Филипова еколог в зоопарка в София. В момента посетителите могат да видят лъвицата Кристияния, която е на около 10 години. Тя се намира в обширно заграждение, което обхваща вътрешна и външна част, каза Филипова.

Кристияния е африкански лъв, който по принцип живее в африканската савана и няма проблеми с горещините, каза екологът и увери, че на лъвицата се предлага достатъчно вода и разнообразна храна, така че да се чувства добре.

Популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им, пишат от зоопарка на своята страница във Фейсбук. Лъвовете са изключително социални животни и живеят в семейства, наречени прайдове. В дивата природа са останали едва около 20 000 – 23 000 индивида. Основната им класификация в Червения списък на IUCN е „Уязвим“. Човешката експанзия, земеделието и инфраструктурата са унищожили 94 % от историческия ареал на лъвовете в Африка.

При азиатските лъвове след десетилетия на строга защита в националния парк „Гир“ в Гуджарат (Индия), броят им отбеляза рекорден ръст от близо 900 индивида. Видът е класифициран като „Застрашен“. Успехът им обаче доведе до неочаквани и специфични нови опасности, наричани „Парадоксът на Гир“, свързани с пренаселване на територията, скъсяване на дистанцията до селищата и конфликти с хората, посочват още от зоопарка.